Пациента больницы в Карелии сняли с крыши

Инцидент произошел 7 ноября в Олонце, сообщили в МЧС Карелии.

В 22.50 в службу спасения позвонили сотрудники Олонецкой ЦРБ. Они сообщили, что пациент забрался на крышу.

Пожарные с помощью трехколенной лестницы и спасательной веревки сняли мужчину с крыши и передали врачам.

Ранее пожарные спасли запертого на балконе в Кондопоге ребенка.