Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии в республике не зарегистрировано, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки 16 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Смертей от пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 5461 пациент, 127 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне пневмония унесла жизнь еще одной пожилой жительницы Карелии.