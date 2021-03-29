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Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

Новости. Общество
09:26, 30 Марта 2021
фото: © ТАСС/ Валерий Шарифулин
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За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии в республике не зарегистрировано, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки 16 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Смертей от пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализирован 5461 пациент, 127 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне пневмония унесла жизнь еще одной пожилой жительницы Карелии.

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