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Пневмония унесла жизнь еще одной пожилой жительницы Карелии

Новости. Общество
09:28, 29 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Число смертей от внебольничной пневмонии в республике увеличилось до 127.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 29 марта, за минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла 84-летняя женщина, имеющая сопутствующую соматическую патологию. Тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

За сутки 13 человек с пневмонией попали в больницы Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 5445 пациентов, 127 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее от пневмонии скончалась 65-летняя жительница Карелии.

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