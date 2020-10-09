Пациенты с пневмонией продолжают поступать в больницы Карелии

За сутки 7 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

С начала пандемии с внебольничной пневмонией в больницы попали 1438 пациентов. За последние сутки их было семь.

За минувшие сутки летальных исходов от пневмонии не зарегистрировано. С 1 апреля от этого недуга умерли 80 человек (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Накануне от внебольничной пневмонии скончалась 73-летняя женщина.