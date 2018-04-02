Павел Грудинин поблагодарил жителей Карелии, которые поддержали его на выборах президента

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов в Подмосковье встретился с Павлом Николаевичем Грудининым.

В последний день марта в Подмосковье состоялся Пленум Центрального комитета КПРФ, на котором обсуждались итоги президентских выборов. От Карелии участие в нем принял первый секретарь республиканского комитета партии Евгений Ульянов. На Пленуме также присутствовал Павел Николаевич Грудинин, выступивший на выборах президента единым кандидатом от КПРФ и народно-патриотических сил.

В беседе с Евгением Ульяновым, которая состоялась в кулуарах Пленума, Павел Грудинин попросил лидера карельских коммунистов поблагодарить всех жителей республики, которые поддержали его на выборах, а также всех активистов и сторонников, которые помогали в организации избирательной кампании.

Он выразил уверенность, что при честном подсчете голосов должен был состояться второй тур, чему помешали массовые фальсификации. Комментируя высокие результаты, которых удалось достичь, вопреки нарушениям, Грудинин назвал их общей победой команды коммунистов и патриотов.

Выступая на трибуне Пленума, Павел Грудинин высказал мнение о том, что власть дискредитировала себя массовыми фальсификациями, поскольку в условиях кризиса не может быть и речи о всенародной поддержке действующего президента. "Люди власти не верят", - заявил он.

Одновременно Грудинин отметил укрепление позиций КПРФ, показавшей себя в качестве единственной реальной оппозиции, сумевшей, к тому же, навязать оппонентам свою повестку. По мнению Грудинина, КПРФ из прошедшей кампании вышла обновленной, набравшейся опыта и готовой к борьбе.

Заострив внимание на росте в обществе, особенно среди молодежи, запроса на социалистические преобразования, Павел Николаевич подчеркнул: "Мы на пороге великих перемен".