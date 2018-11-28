Павел Воля выступит с новой стендап-программой

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По словам юмориста, эту программу он готовил два года. Многие номера зрители увидят только на концерте – в телевизионную версию они не войдут из-за цензуры.
Резидент Comedy Club Павел Воля выступит в воронежском Event-Hall сити-парка "Град" с новой стендап-программой в субботу, 1 декабря, пишет "РИА Воронеж".
Для Павла Воли в юморе нет запретных тем. Комик дерзко шутит про политиков, звезд шоу-бизнеса и спорта, взаимоотношения мужчин и женщин. А еще с удовольствием делится наблюдениями о собственной семье: жене, телеведущей Ляйсан Утяшевой, и детях – сыне Роберте и дочери Софье.
В последний раз Павел Воля выступал в Воронеже в 2016 году.
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