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Воспитатель детского сада из Карелии победила на престижном международном конкурсе

Новости. Общество
18:40, 08 Апреля 2021
фото: © правительство Карелии
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Молодой специалист из Петрозаводска заняла 1 место в номинации "педагог" на Международном конкурсе имени Льва Выготского, рассказали в паблике правительства республики.

Владислава Льдинина, старший воспитатель петрозаводского детского сада № 11 "Буратино", стала лучшей из двадцати тысяч специалистов на Международном конкурсе имени Льва Выготского. Наша землячка заняла 1-е место в номинации "Педагог".

Конкурс имени Льва Выготского проходит уже 5-й год и представляет собой программу, фокусирующуюся исключительно на развитии дошкольного образования и выявлении талантов среди работников сферы. Он нацелен на поиск, поддержку и распространение лучших современных педагогических практик в области дошкольного образования.

В 2021 году конкурс стал международным и привлек рекордное число участников – 21355 человек из 85 регионов России и 50 стран мира: это в 4 раза больше, чем в прошлом году.

Владислава Алексеевна работает с детьми с тяжёлыми нарушениями речи. В свободное время занимается спортом, увлекается флористикой

В профессии молодой специалист три с половиной года, но это не первая победа в её карьере. В прошлом году Владислава Льдинина заняла 2-е место в городском этапе конкурса "Педагог года" в номинации "Воспитатель", а на республиканском конкурсе "Воспитатель года Карелии-2020" – 3-е место.

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