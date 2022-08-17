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Педагог лицея № 1 из Петрозаводска участвует в финале конкурса «Учитель года России»

Новости. Общество
11:25, 22 Августа 2022
фото: из личного архива Натальи Усовой

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Наталья Усова из столицы Карелии продолжит борьбу за звание лучшего учителя страны.

На сайте всероссийского педагогического конкурса «Учитель года» опубликованы имена финалистов. Среди них преподаватель русского языка и литературы петрозаводского Лицея № 1 Наталья Усова.

«Для меня участие в финале — это возможность представить регион, город, лицей и свои педагогические идеи. Это то, что я умею, чем живу в профессии, что дарю своим ученикам. Мне кажется, кто каждый участник конкурса — особенный, но нас объединяет то, что мы все считаем наш труд призванием», ― поделилась Наталья Усова.

Ранее Наталья Усова стала победительницей регионального конкурса «Учитель года». А прошлой осенью была участницей Всероссийского форума классных руководителей.

Первые два этапа финала конкурса пройдут в Тюмени с 20 сентября по 5 октября. Наталья Усова уже готовится к испытаниям, где ей предстоит продемонстрировать свое профессиональное мастерство и способности. Пять призеров первого и второго этапа финала отправятся в Москву, где их ждет «Педагогический совет» с участием Министра просвещения Российской Федерации, которое раскроет лидерский потенциал учителей. Только после этого будет определен победитель.

Карельские педагоги поддерживают Наталью Усову и желают ей победы. Учитель питкярантской школы Александр Якушев сам в прошлом году участвовал в конкурсе «Учитель года России», поэтому знает, как важна поддержка коллег и близких.

«Если учитель попадает в финал, он уже победитель. Это очень большая высота. По своему опыту могу сказать, что участие в конкурсе дает большую уверенность как в профессиональном плане, так и в личном. Хочу пожелать Наталье на всех испытаниях быть собой, это самое важное!» ― пожелал Александр Якушев.

В День учителя, 5 октября, в Государственном Кремлевском Дворце победителю конкурса «Учитель года России» будет вручен главный приз — Большой хрустальный пеликан.

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