Педагог лицея № 1 из Петрозаводска участвует в финале конкурса «Учитель года России»

Наталья Усова из столицы Карелии продолжит борьбу за звание лучшего учителя страны.

На сайте всероссийского педагогического конкурса «Учитель года» опубликованы имена финалистов. Среди них преподаватель русского языка и литературы петрозаводского Лицея № 1 Наталья Усова.

«Для меня участие в финале — это возможность представить регион, город, лицей и свои педагогические идеи. Это то, что я умею, чем живу в профессии, что дарю своим ученикам. Мне кажется, кто каждый участник конкурса — особенный, но нас объединяет то, что мы все считаем наш труд призванием», ― поделилась Наталья Усова.

Ранее Наталья Усова стала победительницей регионального конкурса «Учитель года». А прошлой осенью была участницей Всероссийского форума классных руководителей.

Первые два этапа финала конкурса пройдут в Тюмени с 20 сентября по 5 октября. Наталья Усова уже готовится к испытаниям, где ей предстоит продемонстрировать свое профессиональное мастерство и способности. Пять призеров первого и второго этапа финала отправятся в Москву, где их ждет «Педагогический совет» с участием Министра просвещения Российской Федерации, которое раскроет лидерский потенциал учителей. Только после этого будет определен победитель.

Карельские педагоги поддерживают Наталью Усову и желают ей победы. Учитель питкярантской школы Александр Якушев сам в прошлом году участвовал в конкурсе «Учитель года России», поэтому знает, как важна поддержка коллег и близких.

«Если учитель попадает в финал, он уже победитель. Это очень большая высота. По своему опыту могу сказать, что участие в конкурсе дает большую уверенность как в профессиональном плане, так и в личном. Хочу пожелать Наталье на всех испытаниях быть собой, это самое важное!» ― пожелал Александр Якушев.

В День учителя, 5 октября, в Государственном Кремлевском Дворце победителю конкурса «Учитель года России» будет вручен главный приз — Большой хрустальный пеликан.