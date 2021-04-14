Педагоги из Петрозаводска готовятся к конкурсу "Учитель года"

Карельскую столицу на региональном этапе профессионального состязания представят четыре участника.

Петрозаводск на уровне региона представят четыре участника. В номинации "Учитель года" - Татьяна Цыплухина (учитель английского и немецкого языков лицея № 40) и Дарья Зубова (учитель английского языка Державинского лицея); в номинации "Классный руководитель" - Мария Петрова (учитель русского языка и литературы Финно-угорской школы); в номинации "Дебют" - Анастасия Дмитриева (учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 5). Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

С 28 по 29 апреля в Петрозаводске пройдет XXV республиканский конкурс "Учитель года Карелии". За звание лучшего в профессии поборются победители муниципальных этапов проекта. Конкурсные испытания пройдут на базе средней школы № 8 Петрозаводска и Специализированной школы искусств, рассказали в мэрии города.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске началось проектирование школы на 1140 мест.