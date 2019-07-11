Педагогов Карелии пригласили участвовать во всероссийском конкурсе "Сохраним природу"

Целью акции является поиск лучших практик и авторских методик российских учителей по экологическому просвещению детей.

Всероссийский просветительский портал Экокласс.рф и корпорация "Российский учебник" пригласили педагогов Карелии принять участие в конкурсе "Сохраним природу" и разработать концепцию внеклассного тематического занятия или игры для детей, направленных на формирование у школьников экологичного образа жизни и популяризацию бережного отношения к природе. Целью акции является поиск лучших практик и авторских методик российских учителей по экологическому просвещению детей.

Как рассказали организаторы конкурса, принять участие в нем могут педагоги дошкольных учреждений и учителя младших, средних и старших классов. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://rosuchebnik.ru/vneuroka, зайти в раздел " Расписание конкурсов", выбрать конкурс "Сохраним природу" и оформить заявку.

На конкурс принимаются работы, включающие конспект, сценарий или описание игры для внеклассного занятия; видеоролик с занятия, размещенный в сети Youtube; презентацию, фотографии, макеты раздаточных материалов.

Итоги конкурса будут подведены в ноябре. Жюри определит победителей в четырех номинациях: лучшая игра "Сохраним природу" для дошкольников, для младших, средних и старших школьников. Победители будут награждены именными дипломами участника всероссийского конкурса и памятными призами от организаторов.