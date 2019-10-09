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Новости. Криминал
16:35, 09 Октября 2019
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС

Педофилу из Карелии добавили два года колонии

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Верховный суд республики усилил наказание осужденному за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщили в прокуратуре Карелии.

По апелляционному представлению гособвинителя суд усилил наказание осужденному за педофилию 10 до 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима усилено, а также назначил дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

Судебная коллегия согласилась с выводами государственного обвинителя о несправедливости назначенного осужденному наказания за совершенное преступление вследствие чрезмерной мягкости.

Как установлено, осужденный совершил при особо опасном рецидиве преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности, в отношении двух несовершеннолетних, относящееся к категории особо тяжких преступлений, спустя непродолжительное время после освобождения из мест лишения свободы, ранее неоднократно судим, в том числе за совершение аналогичных преступлений, в отношении него решением суда установлен административный надзор сроком на 6 лет.

В остальной части приговор оставлен без изменения.

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Комментарии

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zanoza
2019-10-09 17:03:01
Мало добавили! Надо было больше добавить!
кир
2019-10-09 16:58:53
Фамилию либерасты не позволяют назвать. Здесь у них неприкосновенность личности. Пипл всё схавает.
однозначно
2019-10-09 16:51:10
Ночному историку на заметку.
Гость
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