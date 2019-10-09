Педофилу из Карелии добавили два года колонии

Верховный суд республики усилил наказание осужденному за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщили в прокуратуре Карелии.

По апелляционному представлению гособвинителя суд усилил наказание осужденному за педофилию 10 до 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима усилено, а также назначил дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

Судебная коллегия согласилась с выводами государственного обвинителя о несправедливости назначенного осужденному наказания за совершенное преступление вследствие чрезмерной мягкости.

Как установлено, осужденный совершил при особо опасном рецидиве преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности, в отношении двух несовершеннолетних, относящееся к категории особо тяжких преступлений, спустя непродолжительное время после освобождения из мест лишения свободы, ранее неоднократно судим, в том числе за совершение аналогичных преступлений, в отношении него решением суда установлен административный надзор сроком на 6 лет.

В остальной части приговор оставлен без изменения.