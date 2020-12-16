Пенсионер без прав катался по поселку Карелии

В поселке Прионежского района остановлен пенсионер, который ездил без водительских прав, сообщили в ГИБДД Карелии.

В поселке Шуя Прионежского района 61-летний мужчина управлял автомобилем, не имея на то специального права.

Инспекторы ДПС обращают внимание водителей, что в соответствии с Указом президента РФ водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до 31 декабря 2020 года включительно.

Водительские удостоверения, срок действия которых закончился после 15 июля 2020 года являются недействительными.

Госавтоинспекция Карелии напоминает о необходимости поменять водительское удостоверение, если срок его действия истек. Водителя, управляющего по недействительным водительским правам, ждет штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а также задержание транспортного средства и отстранение от управления.

До 1 января 2021 года у граждан, подавших электронное заявление через портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, есть возможность сэкономить 30% при оплате госпошлины, в таком случае сумма составит 1400 рублей.

