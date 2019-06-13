Пенсионер-иностранец совершил ДТП в Карелии

Гражданин Германии 12 июня выехал на "встречку" - автомобиль столкнулся с микроавтобусом, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 13.10 в Олонецком районе на 259 км федеральной автодороги "Кола" 80-летний водитель (гражданин Германии) Opel Astra выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Fiat Ducato под управлением 34-летнего водителя.

В результате ДТП оба водителя получили травмы. Им была оказана медицинская помощь.