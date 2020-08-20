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Пенсионер из Карелии обстрелял из винтовки чужой автомобиль

Новости. Криминал
12:36, 21 Августа 2020
фото: © shutterstock.com/Nelson Antoine
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В полицию Беломорского района поступило заявление от 41-летнего местного жителя, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина указал, что неизвестный повредил его автомобиль. Ущерб превысил 22 тысячи рублей.

Установлено, что заявитель занимался строительством дома и парковал свою машину неподалеку от участка своего будущего соседа.

Автомобиль, по мнению последнего, ограничивал проезд к его участку.  Между мужчинами возникали конфликтные ситуации.

В один из дней, вновь обнаружив оставленный транспорт поблизости от своего участка, 61-летний подозреваемый взял из дома пневматическую винтовку и несколько раз выстрелил по автомобилю.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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ANT
2020-08-21 12:49:54
Хороший сосед достался мужику. После следующего скандала ему спалит строящийся дом :-(
Борис
2020-08-21 13:19:11
ANT, почему "строящийся"?
Я бы дождался окончания строительства и отделки!
кир
2020-08-21 12:38:25
Человеческого мало, работают основные инстинкты.
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