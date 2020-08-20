Пенсионер из Карелии обстрелял из винтовки чужой автомобиль

В полицию Беломорского района поступило заявление от 41-летнего местного жителя, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина указал, что неизвестный повредил его автомобиль. Ущерб превысил 22 тысячи рублей.

Установлено, что заявитель занимался строительством дома и парковал свою машину неподалеку от участка своего будущего соседа.

Автомобиль, по мнению последнего, ограничивал проезд к его участку. Между мужчинами возникали конфликтные ситуации.

В один из дней, вновь обнаружив оставленный транспорт поблизости от своего участка, 61-летний подозреваемый взял из дома пневматическую винтовку и несколько раз выстрелил по автомобилю.

Возбуждено уголовное дело.