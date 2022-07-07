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Пенсионер из Курска арестован в Карелии за убийство дальнобойщика 24-летней давности

Новости. Криминал
09:24, 12 Июля 2022
фото: коллаж © «Столица на Онего» (© Максим Симонов / ТАСС)

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В Карелии за совершение убийства водителя-дальнобойщика в 1998 году арестован 69-летний житель Курска.

Следователи возобновили расследование уголовного дела, возбужденного в 1998 году по факту безвестного исчезновения на территории Карелии жителя города Санкт-Петербурга.

По данным следствия, в августе 1998 года в районе кольцевой дороги на Пряжинском шоссе в Петрозаводске было совершено убийство водителя грузовой автомашины с целью завладения его транспортным средством. После убийства преступники спрятали тело, вывезли и закопали его в песчаном карьере Кондопожского района.

Длительное время преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым. Вместе с тем в результате детального анализа материалов уголовного дела криминалистами и следователями установлено, что на первоначальном этапе расследования, проведенного в конце 90 - х годов, по делу был допущен ряд просчетов, в результате которых виновные лица не были привлечены к уголовной ответственности.

В июне 2022 года уголовное дело было заслушано и поставлено на контроль заместителем председателя Следкома России Александром Владимировичем Клаусом, который изучил имеющиеся доказательства и дал указания о проведении конкретных следственных действий, направленных на получение дополнительных улик и завершение расследования.
Впоследствии следователями регионального управления был грамотно спланирован и проведен комплекс оперативно-следственных мероприятий, в результате которого был задержан 69-летний житель Курска, причастный к совершению расследуемого преступления. На допросе у следователя мужчина частично признал свою вину. 8 июля на основании ходатайства следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователи продолжают проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По делу назначены судебные экспертизы, которые следствие не имело возможности провести на момент совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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