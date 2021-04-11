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Пенсионер из Москвы устроил аварию с пострадавшими в Карелии

Новости. Происшествия
11:08, 12 Апреля 2021
фото: © ГИБДД Карелии
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В Олонецком районе пенсионер закончил обгон в кювете, травмы в ДТП получила 74-летняя пассажирка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 11 апреля, в 8.50 на 266км федеральной автодороги «Кола» 76-летний водитель автомобиля Chrysler, житель Москвы, после завершения обгона не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП травмы получила 74-летняя пассажирка Chrysler, также жительница Москвы. Пострадавшая был доставлена в больницу.

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Комментарии

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