Пенсионер из Москвы устроил аварию с пострадавшими в Карелии

В Олонецком районе пенсионер закончил обгон в кювете, травмы в ДТП получила 74-летняя пассажирка, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 11 апреля, в 8.50 на 266км федеральной автодороги «Кола» 76-летний водитель автомобиля Chrysler, житель Москвы, после завершения обгона не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП травмы получила 74-летняя пассажирка Chrysler, также жительница Москвы. Пострадавшая был доставлена в больницу.