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Три миллиона рублей перевел мошенникам пенсионер из Петрозаводска

Новости. Общество
12:43, 26 Января 2021
фото: © shutterstock.com/mediavic
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Дистанционные мошенники оставили на банковском счете 74-летнего миллионера 1 тысячу рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 74-летний местный житель. Мужчина сообщил, что он лишился крупной суммы денег – 3 032 500 рублей. Пенсионер рассказал, что с ним на связь вышел якобы сотрудник службы безопасности банка. Звонивший предупредил петрозаводчанина о том, что неизвестные пытаются взять на его имя кредит.

"Работник финансовой организации" убеждал мужчину, мол, такие махинации – дело рук аферистов. А затем, в целях предотвращения потери денег, порекомендовал жителю карельской столицы как можно быстрее обналичить все его сбережения и перевести их на другой, "безопасный" счёт. На этом лжеспециалист прервал разговор.

После чего заявителю позвонил якобы сотрудник полиции. Он настоятельно просил мужчину следовать всем указаниям "банковского работника". Что пенсионер и сделал. Он отправился в финансовое учреждение, чтобы снять все свои личные накопления. Однако первая попытка успехом не увенчалась – пожилой человек не разобрался в работе банкомата. Но мошенники не отступили. Они преследовали петрозаводчанина звонками в течение нескольких дней. И ему всё же удалось обналичить и перевести на продиктованный счёт 2 836 975 рублей.

Но этих средств злоумышленникам было недостаточно. Они убедили мужчину снять все свои накопления, чтобы на банковской карте оставался минимальный запас – 1 тыс. рублей. Житель карельской столицы согласился с этим условием и отправил незнакомцам ещё 195 525 рублей. После этого звонившие перестали выходить на связь, а мужчина понял, что его обманули.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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