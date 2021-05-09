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Пенсионер из Петрозаводска проиграл на бирже мошенникам около 230 тысяч рублей

Новости. Криминал
12:01, 10 Мая 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Петрозаводчанин поддался на уговоры мошенников попробовать себя в роли биржевого игрока и остался без денег, сообщили в МВД Карелии.

В полицию поступило заявление 57-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина рассказал, что ответил на телефонный звонок с незнакомого номера. В разговоре женщина, якобы менеджер в сфере торговли ценными бумагами, предложила попробовать свои силы в качестве биржевого игрока. По ее словам, это возможность легкого заработка без особых затрат для любого участника торгов. Для начала работы требуется лишь небольшой взнос для открытия счета.

Пенсионер решил сыграть на бирже и внес 10 000. Он перевел  деньги на продиктованный ему номер банковской карты. После этого с ним связался мужчина, который представился персональным финансовым аналитиком. Он сообщил петрозаводчанину, что для продолжения работы на бирже, необходимо получить кредитную историю. А для этого следует подать заявку на кредит. По словам лжеэксперта, действия мужчины будут формальными, а кредит аннулируется.

Однако, когда пенсионеру одобрили выдачу заемных средств, тот же специалист убедил его инвестировать полученные деньги. На самом деле мужчина несколькими платежами отправил деньги на банковские карты неизвестных. После этого псевдо-представители биржи перестали выходить на связь. Мужчина обратился в полицию.

В настоящее время по фактам, указанным им в заявлении, проводится проверка.

Ранее жительница Петрозаводска, решив стать брокером, отдала мошенникам около 3,5 млн рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-05-10 14:47:39
Надо еще раз попробовать. Теперь точно повезет!
Беня
2021-05-10 14:44:10
Как там лиса Алиса с котом Базилио говорили : пока живут на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки :)
И вот Баратина снова инвестор
:)
кир
2021-05-10 13:50:34
Счастливый, не то, что офф, - сказал наблюдательный кот.
Гость
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