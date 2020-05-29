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Пенсионер из Петрозаводска "сыграл" на интернет-бирже на миллион рублей

Новости. Криминал
11:36, 30 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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В полицию обратился 67-летний петрозаводчанин, который не может вернуть свои деньги после регистрации на интернет-бирже.

По сообщению МВД Карелии, в полицию поступило заявление от пенсионера, который "потерял" 1 205 000 рублей.

Как выяснилось, что мужчина решил преумножить свои накопления при помощи игры на популярной интернет-бирже. Он увидел объявление, которое обещало прибыль при минимальных вложениях. Оставив контакты на сайте, мужчина дождался телефонного звонка. Ему объяснили, что необходимо зарегистрироваться, в "личном кабинете" открыть счет, сделать первую инвестицию – и ждать, когда сделанные вложения принесут прибыль. При этом, для игры на бирже, со слов неизвестных, не требуются специальные знания и опыт. Закрепленный за каждым игроком наставник направит и поможет в любой момент. Петрозаводчанин предоставил необходимую для регистрации информацию и совершил первый перевод. В личном кабинете, действительно, отображались суммы инвестиций, графики, котировки и прочая специальная информация.

Спустя некоторое время, когда он решил вывести денежные средства, случился первый сбой. Оказалось, что "биржевые партнеры" легко принимают только входящие переводы. Мужчине пояснили, что за вывод средств необходимо заплатить комиссию. Он согласился, а далее последовали предложения оплатить следующие расходы – за перевод денег на карту, за обслуживание и закрытие счета. Пенсионер совершал переводы через банкоматы и онлайн приложение банка. А когда признался своим телефонным визави, что накоплений у него не осталось, те перестали выходить на связь.

По обращению пенсионера проводится проверка.

Ранее пенсионерка в Карелии лишилась сбережений после разговора с мошенниками.

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Комментарии

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кир
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