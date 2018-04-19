Пенсионер из Рабочеостровска хотел убить знакомого кухонным молотком

В Кеми расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство 36-летнего мужчины, сообщает пресс-службе СУ СК России по Карелии.

По версии следствия, вечером 17 апреля в квартире поселка Рабочеостровск между местными жителями произошла ссора, в ходе которой пьяный 62-летний мужчина три раза ударил кухонным молотком по голове 36-летнему мужчине.

"Умысел на убийство до конца доведен не был по независящим от подозреваемого обстоятельствам в связи с оказанием потерпевшему своевременной медицинской помощи", - рассказали в ведомстве.

Подозреваемый задержан. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.