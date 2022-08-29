Пенсионер на иномарке «вылетел» с трассы в Карелии и был травмирован

Пожилой водитель получил травмы после аварии на трассе «Кола» в Прионежье.

ДТП произошло в среду, 31 августа, в 09:50 в Прионежском районе на 442 км. федеральной автодороги «Кола». Об этом сообщает ГИБДД.

66-летний водитель автомобиля «Mitsubishi» не справился с управлением и оказался в кювете. Водитель травмирован. По факту ДТП проводится проверка.