Пенсионер на иномарке «вылетел» с трассы в Карелии и был травмирован

Пожилой водитель получил травмы после аварии на трассе «Кола» в Прионежье.
ДТП произошло в среду, 31 августа, в 09:50 в Прионежском районе на 442 км. федеральной автодороги «Кола». Об этом сообщает ГИБДД.
66-летний водитель автомобиля «Mitsubishi» не справился с управлением и оказался в кювете. Водитель травмирован. По факту ДТП проводится проверка.
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