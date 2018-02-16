ВИДЕО: Пенсионер госпитализирован после ДТП Lexus в Петрозаводске

В карельской столице пенсионер попал в больницу после ДТП с дорогой иномаркой, сообщает УГИБДД по Карелии.

В пятницу в 14.50 в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о ДТП на перекрестке улицы Красноармейская и Древлянской набережной.

Водитель ВАЗ не предоставил преимущество и произошло столкновение с Lexus, двигавшимся по главной дороге.

В аварии пострадал 58-летний водитель отечественного автомобиля. Он был доставлен в БСМП.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.