Пенсионер обокрал женщину в супермаркете Карелии

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В полицию Кондопожского района поступила информация о краже сумки из камеры хранения, сообщили в МВД Карелии.
К продавцу магазина обратилась 61-летняя покупательница, у которой из ячейки камеры хранения была похищена сумка с двумя мобильными телефонами и продукты. Ущерб превысил 8 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили 63-летнего подозреваемого и задержали его. Он дал признательные показания. Мужчина совершал покупки в магазине, а когда забирал свои вещи из ячейки, то вскрыл и соседнюю.
Похитив имущество, мужчина на улице выкинул сумку потерпевшей, а содержимое переложил в пакет. Впоследствии гражданин планировал сбыть гаджеты, но его планы не осуществились.
На мужчину завели уголовное дело. Похищенное имущество возвращено заявительнице.
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