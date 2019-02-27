Пенсионер обокрал женщину в супермаркете Карелии

В полицию Кондопожского района поступила информация о краже сумки из камеры хранения, сообщили в МВД Карелии.

К продавцу магазина обратилась 61-летняя покупательница, у которой из ячейки камеры хранения была похищена сумка с двумя мобильными телефонами и продукты. Ущерб превысил 8 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили 63-летнего подозреваемого и задержали его. Он дал признательные показания. Мужчина совершал покупки в магазине, а когда забирал свои вещи из ячейки, то вскрыл и соседнюю.

Похитив имущество, мужчина на улице выкинул сумку потерпевшей, а содержимое переложил в пакет. Впоследствии гражданин планировал сбыть гаджеты, но его планы не осуществились.

На мужчину завели уголовное дело. Похищенное имущество возвращено заявительнице.