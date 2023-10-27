Пенсионер погиб на пожаре в собственном доме на востоке Карелии

В Медвежьегорском районе на пепелище нашли тело мужчины.

О пожаре сообщили в отряде противопожарной службы Медгоры.

Вечером в воскресенье, 29 октября, загорелся частный жилой дома в деревне Падмозеро Толвуйского сельского поселения в Медвежьегорском районе.

Сообщение о проишествии поступило на пульт пожарной охранв в 22.35. К месту пожара выехали дежурные караулы Шуньгского и Великогубского пожарных подразделений. Пока не приехали пожарные, жители деревни тушили огонь своими силами, поливая дом водой из ведер.

Через час, в 23.35, огнеборцы потушили пожар, но еще несколько часов пожарные работали на месте происшествия, проливая водой и разбирая обгоревшие конструкции.

В результате пожара дом практически выгорел, а на пепелище нашли тело проживавшего в доме мужчины-пенсионера.

Причины пожара устанавливаются, сообщили пожарные Медгоры.