Пенсионер погиб под колесами легковушки на севере Карелии

Трагедия случилась в ночь на 30 октября.

По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, 30 октября, в 02.15 на 177 километре федеральной автомобильной дороги А-137, в направлении Костомукши произошло ДТП.



Как сообщили в региональной дорожной полиции, 34-летний водитель Mercedes-Benz сбил пешехода. Мужчина в темное время суток шел без световозвращающих элементов по краю проезжей части.



От полученных травм он скончался на месте. Личность погибшего установлена, умер 62-летний житель Костомукши. По факту ДТП проводится проверка.