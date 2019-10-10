Пенсионер попался на незаконной рубке деревьев

Новости по теме
Загрузка...
В полицию с сообщением о незаконной рубке деревьев обратилась дачница, сообщили в МВД Карелии.
Участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого – 64-летнего мужчины, соседа заявительницы по дачному участку.
Он рассказал, что решил спилить деревья для хозяйственных нужд. Для этого взял у товарища пилу и отправился в ближайший лес. Там он спилил 8 берез. При этом соответствующего разрешения гражданин не имел.
Ущерб от незаконных действий подозреваемого превысил 10 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.10.2019, 13:00
03.10.2019, 07:15
06.10.2019, 09:37
06.10.2019, 11:16
07.10.2019, 10:59
Аналитика
Сегодня 00:18
Обществоведение
Заключенные ИК-9 ответили на вопросы журналистов о пытках.
09.10.2019 16:57
08.10.2019 14:37
Чтиво
Сегодня 11:06
Без политики
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
07.10.2019 13:18
03.10.2019 09:13
01.10.2019 13:49
Медиа
09.10.2019 16:08
Опрос
Делаете ли вы на зиму заготовки?
Комментарии