Пенсионер попался на незаконной рубке деревьев

В полицию с сообщением о незаконной рубке деревьев обратилась дачница, сообщили в МВД Карелии.

Участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого – 64-летнего мужчины, соседа заявительницы по дачному участку.



Он рассказал, что решил спилить деревья для хозяйственных нужд. Для этого взял у товарища пилу и отправился в ближайший лес. Там он спилил 8 берез. При этом соответствующего разрешения гражданин не имел.

Ущерб от незаконных действий подозреваемого превысил 10 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело.