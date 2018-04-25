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Новости. Происшествия
09:36, 25 Апреля 2018

Пенсионер пострадал в ДТП с бетономешалкой под Петрозаводском

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В Прионежском районе автомобиля Mercedes въехал в бетономешалку, пострадал пассажир иномарки, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник, 24 апреля, в Прионежском районе в 17.10, на втором километре автодороги "Подъезд к Петрозаводску", 32-летний водитель автомобиля Mercedes допустил столкновение с автомобилем DAF, который двигался в попутном направлении.

В ДТП травмы получил 64-летний мужчина - пассажир иномарки, ему назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Комментарии

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Беня
2018-04-25 10:22:05
Обычное дело: бетономешалка маленькая, поди разгляди ее. Да и дорога узкая, даже если разглядел, всё одно не разъехаться.
йошкин кот
2018-04-25 11:07:13
Беня, ...как напрыгнет на бедную бетоновозку! проверять на прочность
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