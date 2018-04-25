Пенсионер пострадал в ДТП с бетономешалкой под Петрозаводском

В Прионежском районе автомобиля Mercedes въехал в бетономешалку, пострадал пассажир иномарки, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник, 24 апреля, в Прионежском районе в 17.10, на втором километре автодороги "Подъезд к Петрозаводску", 32-летний водитель автомобиля Mercedes допустил столкновение с автомобилем DAF, который двигался в попутном направлении.

В ДТП травмы получил 64-летний мужчина - пассажир иномарки, ему назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.