Пенсионер пострадал в ДТП с бетономешалкой под Петрозаводском

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В Прионежском районе автомобиля Mercedes въехал в бетономешалку, пострадал пассажир иномарки, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувший вторник, 24 апреля, в Прионежском районе в 17.10, на втором километре автодороги "Подъезд к Петрозаводску", 32-летний водитель автомобиля Mercedes допустил столкновение с автомобилем DAF, который двигался в попутном направлении.
В ДТП травмы получил 64-летний мужчина - пассажир иномарки, ему назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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