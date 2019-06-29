Пенсионер сбил пьяного пешехода в Медвежьегорске

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Пьяный пешеход пострадал под колесами внедорожника, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую пятницу, 28 июня, в 22.40 в Медвежьегорске, на 631 км автодороги "Кола", 59-летний водитель автомобиля Renault Duster совершил наезд на 44-летнего пешехода, который в состоянии опьянения переходил дорогу, не убедившись в безопасности.
Пешеход с переломами и ушибами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
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