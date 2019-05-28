Пенсионер в Карелии на внедорожнике сбил ребенка

В Сортавальском районе 9-летняя девочка выбежала на дорогу и попала под колеса внедорожника, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник 27 мая в 17.45 в Сортавальском районе на 261 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала" 68-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП ребёнок получил травмы. Пострадавшая доставлена в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.