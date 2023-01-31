Пенсионер в Карелии не смог выехать из сугроба на своем автомобиле и решил угнать чужой

В Костомукше мужчине так срочно надо было попасть в магазин, что он взял чужой автомобиль, не спросив хозяев.

Как сообщили в МВД Карелии. полицейским Костомукши поступило заявление от местной жительницы о пропаже автомобиля. Женщина с мужем были в гостях и оставили машину недалеко от дома, а когда вернулись — не обнаружили ее.

Спустя некоторое время сын пары нашел машину припаркованной на другой улице. Полицейские прибыли на место и разобрались в произошедшем.

Оказалось, автомобиль угнал 70-летний местный житель. Он собирался доехать до магазина, но его машина застряла в сугробе. Тогда пенсионер решил позаимствовать первый попавшийся на глаза автомобиль, благо, ключи оказались в замке зажигания. Он поехал на чужой машине, но вскоре она заглохла.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Угон».