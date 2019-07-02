Пенсионер в Карелии устроил аварию с пострадавшими

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В Лахденпохском районе при лобовом столкновении пострадала 45-летняя женщина, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувший понедельник, 1 июля, в 17.50 на 218 км 65-летний водитель автомобиля Renault Duster допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем Lada Granta.
В результате ДТП травмирована 45-летняя пассажирка Lada Granta, ей оказана медицинская помощь.
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