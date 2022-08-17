Пенсионер за взятку в 2,5 тысячи рублей попытался избежать наказания за пьяное вождение

В Беломорске 62-летний водитель предложил инспектору ДПС взятку, чтобы избежать наказания за пьяное вождение, сообщили в МВД Карелии.

Так, в Беломорском районе 62-летний водитель стал фигурантом уголовного дела о покушении на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысячи рублей. Как установлено, при выезде на федеральную трассу он не справился с управлением и совершил съезд в кювет, повредив дорожный знак. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС выявили у водителя признаки алкогольного опьянения и попросили его проследовать в служебный автомобиль для оформления протоколов об административных правонарушениях. Желая избежать наказания, мужчина передал инспектору ДПС деньги в сумме 2500 рублей.

Сотрудник полиции отказался от получения взятки и доложил о случившемся в отдел полиции, чем пресек незаконные действия подозреваемого. В настоящее время по данному факту проводит расследование Следком Карелии.

МВД Карелии напоминает: предлагая сотруднику полиции незаконное денежное вознаграждение, гражданин совершает уголовно наказуемое деяние. В соответствии со статьями 290, 291, 291.1 и 204 Уголовного кодекса РФ, предусматривается наказание в виде денежных штрафов, лишения права занимать определенные должности, а также лишения свободы на срок до 15 лет.

Все патрульные автомобили оборудованы специальной записывающей аппаратурой, в экипировку сотрудников входят персональные носимые видеокамеры. Любая попытка нарушителя уйти от ответственности, предложив инспектору взятку, фиксируется и в дальнейшем служит основанием для возбуждения уголовного дела.