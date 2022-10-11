Сотрудники банка в Карелии встали на пути у мошенников

Сотрудники банка в последний момент отговорили пенсионера оформлять кредит, который его просили взять мошенники, сообщили в МВД Карелии.

Житель посёлка Калевала в разгар дня получил звонок как будто из банка. Менеджер заявил, что на 61-летнего клиента несанкционированно оформлен кредит, и посоветовал далее действовать очень быстро. По указанию звонившего калевалец направился в банк, чтобы оформить уже настоящий кредит на сумму 200 тысяч рублей и перевести мошенникам.

От ошибки пенсионера удержали сотрудники банка. Они же направили заявление о произошедшем в полицию. В настоящий момент по факту мошенничества возбудили уголовное дело.