Пенсионера в Петрозаводске будут судить за систематическое пьянство за рулем

Житель Петрозаводска в четвертый раз предстанет перед судом за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Расследованием установлено, что в Петрозаводске пенсионер, имея три непогашенные судимости за управление транспортом в состоянии опьянения в 2016, 2017 и 2018 годах, в сентябре 2018 году вновь сел за руль в нетрезвом виде.

При этом своими действиями водитель создал аварийную ситуацию на дороге, однако продолжил движение. Остановился он только после того, как не справившись с управлением, выехал на газон.

Другой участник дорожного движения обратил внимание, что на машине нарушителя спущено колесо и разбита правая сторона, а за рулем находится гражданин с признаками алкогольного опьянения. Бдительный очевидец подошел к автомобилю и, подтвердив свои догадки, сообщил о данном факте в полицию.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД отстранили нарушителя от управления транспортным средством в связи с наличием достаточных оснований полагать, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.