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Новости. Общество
11:21, 08 Февраля 2019
фото: © Fotolia / Lincoln Rogers

Пенсионера в Петрозаводске будут судить за систематическое пьянство за рулем

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Житель Петрозаводска в четвертый раз предстанет перед судом за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщили в прокуратуре Карелии.

Расследованием установлено, что в Петрозаводске пенсионер, имея три непогашенные судимости за управление транспортом в состоянии опьянения в 2016, 2017 и 2018 годах, в сентябре 2018 году вновь сел за руль в нетрезвом виде.

При этом своими действиями водитель создал аварийную ситуацию на дороге, однако продолжил движение. Остановился он только после того, как не справившись с управлением, выехал на газон.

Другой участник дорожного движения обратил внимание, что на машине нарушителя спущено колесо и разбита правая сторона, а за рулем находится гражданин с признаками алкогольного опьянения. Бдительный очевидец подошел к автомобилю и, подтвердив свои догадки, сообщил о данном факте в полицию.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД отстранили нарушителя от управления транспортным средством в связи с наличием достаточных оснований полагать, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии

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Евгений
2019-02-08 11:48:49
От самой этой формулировки - "будут судить за систематическое пьянство за рулем" - ничего не ёкает ?
Елена Николаевна
2019-02-08 11:44:44
В другой стране ещё бы из тюрьмы не вышел за первое пьянство,но у нас пока не убьёт кого-то на дороге,не посадят , ГД не позволяет....
Беня
2019-02-08 11:37:50
Дедуля ищет смерти, а она от него прячется. Чем же он ее напугал?
кир
2019-02-08 11:33:37
Баба Валя в отставку срочно валить должна. Отбирать машины у пьяниц она не способна. Как такие в депутатах годами находятся? Чудная страна. Беззаконие - это наше родное. Мы сами не выполняем законы.
Гость
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