Пенсионерка из Финляндии устроила ДТП в Сулажгоре

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В Петрозаводске 65-летняя женщина, управляя автомобилем с госномерами Финляндии, не убедилась в безопасности маневра и попала в ДТП, в котором сама и пострадала, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувший понедельник 30 июля на улице Новосулажгорской 65-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Golf (госномера Финляндии), начиная движение, не убедилась в безопасности и допустила столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, двигавшимся в попутном направлении.
В результате происшествия водитель автомобиля Golf получила травмы.
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