Пенсионерка из Финляндии устроила ДТП в Сулажгоре

В Петрозаводске 65-летняя женщина, управляя автомобилем с госномерами Финляндии, не убедилась в безопасности маневра и попала в ДТП, в котором сама и пострадала, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник 30 июля на улице Новосулажгорской 65-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Golf (госномера Финляндии), начиная движение, не убедилась в безопасности и допустила столкновение с автомобилем Volkswagen Polo, двигавшимся в попутном направлении.

В результате происшествия водитель автомобиля Golf получила травмы.