Пенсионерка из Карелии осталась без денег, доверившись подруге в соцсети

В полицию Сегежского района с заявлением о мошенничестве обратилась 66-летняя жительница одного из поселков, сообщили в МВД Карелии.

Ее обманули при общении в соцсети. Местной жительнице в личные сообщения пришло заманчивое предложение от знакомой. Подруга поделилась радостью – якобы от банка она недавно получила бонус – 2,5 тысячи рублей.

Жительница района также загорелась желанием получить выплату. В переписке от нее потребовали переслать данные карты и коды из смс. Пенсионерка скопировала эту информацию и отправила приятельнице в соцсети.

Выяснилось, что аккаунт подруги взломали и с потерпевшей общались злоумышленники.

Проводится проверка.



Женщина лишилась более 27 тысяч рублей.

Ранее петрозаводчанин попался на уловку мошенников в надежде погасить долги.