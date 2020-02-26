890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Минздрав Карелии запустил в городские поликлиники "тайного пациента" 11
Сегодня 09:51
Таксист шесть часов катал петрозаводчанку по городу, а после обокрал 3
Сегодня 11:48
Экологический конфликт в карельском поселке Пиндуши грозит стать политическим 5
Сегодня 10:29
Недовольный водитель в Петрозаводске устроил разборки с маршрутчиком (ВИДЕО) 4
Сегодня 11:20
Появились подробности группового ДТП в центре Петрозаводска 11
Сегодня 09:13

Пенсионерка из Карелии осталась без денег, доверившись подруге в соцсети

Новости. Криминал
17:40, 26 Февраля 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
Загрузка...

В полицию Сегежского района с заявлением о мошенничестве обратилась 66-летняя жительница одного из поселков, сообщили в МВД Карелии.

Ее обманули при общении в соцсети. Местной жительнице в личные сообщения пришло заманчивое предложение от знакомой. Подруга поделилась радостью – якобы от банка она недавно получила бонус – 2,5 тысячи рублей.

Жительница района также загорелась желанием получить выплату. В переписке от нее потребовали переслать данные карты и коды из смс. Пенсионерка скопировала эту информацию и отправила приятельнице в соцсети.

Выяснилось, что аккаунт подруги взломали и с потерпевшей общались злоумышленники.

Проводится проверка.

Женщина лишилась более 27 тысяч рублей.

Ранее петрозаводчанин попался на уловку мошенников в надежде погасить долги.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2020, 12:21
Финляндия хочет создать с соседним с Карелией регионом особую экономическую зону
19.02.2020, 08:40
Житель Карелии набрал кредитов и умер
20.02.2020, 11:08
Камеры зафиксировали сильную вспышку над одним из городов Карелии (ВИДЕО)
21.02.2020, 11:13
Водитель автобуса, в наркотическом опьянении катавший пассажиров по Петрозаводску, выдворен из страны
22.02.2020, 10:52
"Пятерочка" в ближайшие месяцы откроет в Карелии 10 новых магазинов
19.02.2020, 16:34
Власти хотят расторгнуть договор с компанией, организовавшей платную парковку у ж/д вокзала Петрозаводска

Чтиво

Сегодня 13:13
Без политики
Костная клиника: кровь почистили - и вдруг отступил былой недуг
Метод внутривенной лазерной очистки крови (ВЛОК) часто называют "волшебной пилюлей" для организма.
Какую рекламу выбрать для бизнеса
Сегодня 12:43
Жизнь перевернулась 1
25.02.2020 13:38
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Борьба за "Каменный бор" – мнение политолога и публициста Олега Реута
Новое
Сегодня 16:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»