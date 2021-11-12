Пенсионерка из Карелии пострадала от магии

Жительница Пудожского района пыталась помочь родственнику избавиться от зависимости и осталась без денег.

В полицию обратилась 65-летняя пудожанка. Женщина рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников и, поверив им, перевела более 11 000 рублей, рассказли в МВД по Карелии.

Как выяснилось, что за несколько месяцев до обращения к мошенникам, пудожанка увидела рекламу центра по оказанию психологических услуг людям с определенными проблемами. Желая помочь своему родственнику с опасной зависимостью, пенсионерка обратилась на «горячую» линию организации и оставила заявку. Спустя некоторое время с ней связался консультант центра, который в ходе разговора убедил женщину, что проблема заключается не в родственнике, а в плохой энергетике звонившей. По его словам, в этой сложной ситуации следовало обратиться к магическим обрядам. Вместо квалифицированной психологической помощи женщину убедили оплатить несколько дистанционных магических сессий. Консультант уверил, что решит все проблемы. Пенсионерка перевела деньги, однако, обещанной помощи так и не дождалась. Работники центра на связь больше не выходили.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.