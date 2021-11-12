890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Карелии обещают аномальный холод к концу недели 27
08.12.2021 15:02
В Петрозаводске эвакуировали школу после звонка об опасном предмете (ФОТО)
08.12.2021 14:22
Учебное заведение из Петрозаводска признали лучшим лицеем России 2
08.12.2021 17:20
В Петрозаводске ищут мужчину, скрывшегося от суда (ФОТО) 10
08.12.2021 16:18

Пенсионерка из Карелии пострадала от магии

Новости. Криминал
13:01, 09 Декабря 2021
фото: © palese.by

Новости партнеров

Жительница Пудожского района пыталась помочь родственнику избавиться от зависимости и осталась без денег.

В полицию обратилась 65-летняя пудожанка. Женщина рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников и, поверив им, перевела более 11 000 рублей, рассказли в МВД по Карелии.

Как выяснилось, что за несколько месяцев до обращения к мошенникам, пудожанка увидела рекламу центра по оказанию психологических услуг людям с определенными проблемами. Желая помочь своему родственнику с опасной зависимостью, пенсионерка обратилась на «горячую» линию организации и оставила заявку. Спустя некоторое время с ней связался консультант центра, который в ходе разговора убедил женщину, что проблема заключается не в родственнике, а в плохой энергетике звонившей. По его словам, в этой сложной ситуации следовало обратиться к магическим обрядам. Вместо квалифицированной психологической помощи женщину убедили оплатить несколько дистанционных магических сессий. Консультант уверил, что решит все проблемы. Пенсионерка перевела деньги, однако, обещанной помощи так и не дождалась. Работники центра на связь больше не выходили.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2021, 10:31
Замглавы Петрозаводска отправил ночью мэру СМС о своем увольнении
02.12.2021, 15:03
Сильные морозы в Карелии сменит оттепель
05.12.2021, 09:27
СКАЗКА: Спикер горсовета Петрозаводска предлагает поступить, как «маленький принц», и привести в порядок планету
06.12.2021, 15:01
Продажа здания 1903 года постройки в Петрозаводске вызвала ажиотаж среди покупателей
05.12.2021, 19:25
Водитель погиб, упав на машине в овраг с ледяной водой в районе Карелии
06.12.2021, 07:35
Жители Пятого поселка в Петрозаводске умоляют не ставить забор у железной дороги

Аналитика

08.12.2021 09:11
Тема недели
QR-коды, которые раскололи общество 17
На площадке Общественной палаты прошла бурная дискуссия по законопроектам, которые предполагают введение QR-кодов.
Ни детского сада, ни памятника 8
06.12.2021 15:29
«Получил хороший урок» 9
03.12.2021 16:42
Мало денег, возьмем у народа 5
03.12.2021 13:38
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2021 14:42
Личное мнение
Зима как «катастрофа» 18
Почему борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну?
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»