Пенсионерка из Карелии украла шубу в центре Петербурга

Жительница Сортавалы призналась в краже норковой шубы из студии маникюра и педикюра на Садовой улице.

Издание "Конкретно.ru" пишет, что полиция Адмиралтейского района раскрыла кражу норковой шубы у туристки из Москвы в центре Петербурга.

Потерпевшая обнаружила пропажу шубы, находясь в студии маникюра и педикюра на Садовой улице, 42. Ущерб составил 70 тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Во 2-м отделе полиции была оформлена явка с повинной 59-летней жительницы Сортавалы. Ранее уже судимая за кражу женщина призналась в хищении шубы.

По ее словам, в тот же день она продала ее на Апраксином рынке за 12 тысяч рублей.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.