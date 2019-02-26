Пенсионерка из Карелии украла шубу в центре Петербурга

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Жительница Сортавалы призналась в краже норковой шубы из студии маникюра и педикюра на Садовой улице.
Издание "Конкретно.ru" пишет, что полиция Адмиралтейского района раскрыла кражу норковой шубы у туристки из Москвы в центре Петербурга.
Потерпевшая обнаружила пропажу шубы, находясь в студии маникюра и педикюра на Садовой улице, 42. Ущерб составил 70 тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
Во 2-м отделе полиции была оформлена явка с повинной 59-летней жительницы Сортавалы. Ранее уже судимая за кражу женщина призналась в хищении шубы.
По ее словам, в тот же день она продала ее на Апраксином рынке за 12 тысяч рублей.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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