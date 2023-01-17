Пенсионерка из Карелии взяла в кредит для неизвестных почти миллион рублей в трех банках

Женщина уверяла, что впервые слышала о таком виде мошенничества, сообщили в МВД Карелии.
Жительнице Кондопоги позвонили якобы из банка и сообщили, что на нее кто-то пытается оформить кредит. Напугав 63-летнюю пенсионерку, собеседник стал объяснять, как можно спастись.
Под четким руководством неизвестного кондопожанка посетила три банка и оформила там кредиты в общей сложности на 960 тысяч рублей. Небольшими суммами она перевела займ на якобы «безопасный» счет, то есть, на номера неизвестных ей людей. Телефонные собеседники постоянно контролировали ее действия и не давали опомниться.
В настоящее время по статье «мошенничество» возбуждено уголовное дело. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
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