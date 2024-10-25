Пенсионерка из Петрозаводска хотела заработать на бирже, но обогатила мошенников из своего кармана

Жительница карельской столицы перевела аферистам около 1,4 млн рублей.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 67-летней жительницы города. Она попыталась заработать на инвестициях, но это привело к потере денег — интернет-мошенники ввели её в заблуждение.

Пенсионерка заинтересовалась дополнительным заработком на бирже, заполнила специальную форму и указала номер телефона. Позже ей позвонил некий Павел Александрович, который представился финансовым аналитиком и сопровождающим инвесторов в онлайн-сделках. Мужчина рассказал, что все сделки проводятся в валюте, поэтому нужно обменять рубли на доллары в специальном чате в мессенджере. Следуя инструкциям Павла, женщина указывала в сообщении суммы, которые собиралась перевести в валюту, а в ответ получала реквизиты счетов.

На эти счета петрозаводчанка перечислила личные сбережения в надежде, что вложения в скором времени окупятся. Также она оформила два кредита на общую сумму свыше 400 тысяч рублей и заняла деньги у знакомых. Эти средства также отправились на сторонние счета.

Впоследствии лжеинвесторы перестали выходить на связь с петрозаводчанкой. Ущерб составил 1 млн 392 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.