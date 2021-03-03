Пенсионерка из Петрозаводска отдала мошенникам 1,2 млн рублей, заинтересовавшись акциями Санта-Клауса

В Петрозаводске 66-летняя пенсионерка перевела мошенникам более миллиона рублей: ее обманули два раза подряд.

С заявлением в петрозаводскую полицию обратилась 66-летняя горожанка. Как сообщили в МВД, мошенники обманом вынудили ее перевести 1 млн 200 тыс. рублей на посторонний счет.

На одном из сайтов жительницу карельской столицы привлекло объявление, в котором ей был обещан легкий заработок в Интернете с высоким доходом. Горожанка позвонила по указанному номеру телефона и попала в сети мошенников. Ей рассказали, что необходимо вкладывать свои средства на бирже, даже предлагали "покупать акции Санта-Клауса".

Также аферисты убедили ее установить на телефон и компьютер программу удаленного доступа, выяснили личные данные и данные банковской карты. Мнимые консультанты сообщили, что вывести заработанные деньги можно после уплаты налога в размере 105 тыс. рублей. После получения перевода злоумышленники перестали выходить на связь. Так у женщины похитили без малого 470 тыс. рублей.

Петрозаводчанка осознала, что ее обманули. После этого она обратила внимание на другое объявление в сети, в котром ей было обещано вернуть украденные мошенниками деньги. На звонок ответил мужчина. Выслушав истории обмана, он заверил пенсионерку, что все деньги вернутся. Он сообщил, что хранить накопления на обычных счетах небезопасно. Затем очередной злоумышленник убедил абонентку перевести все накопления на "счета с высокой доходностью".

Таких счетов не существовало, а деньги горожанки отправились аферисту. При этом, по легенде "антимошенника", женщине необходимо было занять средства или взять их в кредит, после чего направить на покупки акций. Злоумышленник помог пенсионерке установить специальную программу, где она следила за ростом несуществующей прибыли. Однажды ей поступило указание - срочно "вложить" еще 200 тыс. рублей, иначе есть риск потерять все инвестированные средства. Получив последние деньги, которые пенсионерка смогла занять и взять в кредит, телефонный аферист прекратил общение.

После этого женщина пришла в отдел полиции Петрозаводска и завила о хищении с общим ущербом 1 млн 200 тыс. рублей. Сотрудники уголовного розыска проводят проверку.

Ранее сообщалось, как мошенники послали 20-летнему жителю Карелии СМС с насмешкой вместо квадроцикла.