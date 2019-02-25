Пенсионерка из Петрозаводска перевела 30 тысяч рублей лжесыну

В полицию Петрозаводска обратилась 65-летняя горожанка с заявлением о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

В ходе беседы с заявительницей сотрудники полиции выяснили, что утром 24 февраля гражданке на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился ее сыном. Он сказал, что попал в ДТП в центре Петрозаводска, сбил девушку.

Заявительница не узнала голос сына и спросила об этом звонившего. Тот ответил, что получил травму грудной клетки и ему тяжело разговаривать. Кроме того, мнимый родственник сообщил, что находится в отделе полиции вместе с мужем пострадавшей в аварии горожанки. Якобы он готов принять денежную компенсацию, которая пойдет на лечение его супруги.

Далее звонивший передал трубку второму неизвестному, представившемуся следователем, который заверил женщину, что необходимо перевести 120 тысяч рублей на определенный счет. Петрозаводчанка возразила, что у нее нет таких денег, и перевела 30 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.