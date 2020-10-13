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Пенсионерка на иномарке попала в больницу после ДТП в Карелии

Новости. Происшествия
09:39, 14 Октября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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В городе бумажником произошла авария, в которой пострадала 69-летняя водитель иномарки, нарушившая ПДД, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Кондопоге во вторник, 13 октября, в 14.00 в районе дома №77 по Октябрьскому шоссе 69-летняя женщина, управляя автомобилем Ford Fiesta, при выезде с дворовой территории не предоставила преимущество и совершила столкновение с автомобилем "ГАЗ", который двигался по главной дороге.

В результате ДТП водитель Ford Fiesta получила травмы, ей оказана медицинская помощь.

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