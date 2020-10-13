Пенсионерка на иномарке попала в больницу после ДТП в Карелии

В городе бумажником произошла авария, в которой пострадала 69-летняя водитель иномарки, нарушившая ПДД, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Кондопоге во вторник, 13 октября, в 14.00 в районе дома №77 по Октябрьскому шоссе 69-летняя женщина, управляя автомобилем Ford Fiesta, при выезде с дворовой территории не предоставила преимущество и совершила столкновение с автомобилем "ГАЗ", который двигался по главной дороге.

В результате ДТП водитель Ford Fiesta получила травмы, ей оказана медицинская помощь.