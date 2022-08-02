Пенсионерка Петрозаводска сыграла на фондовом рынке и стала должником

Жительница Петрозаводска решившая стать трейдером, оказалась в должниках из-за мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась 56-летняя горожанка. Она сообщила, что хотела преумножить свой доход, но в результате осталась в долгах.

Началось все с того, что женщина решила пройти бесплатный курс по инвестированию на фондовом рынке и зарегистрировалась на одном из сайтов. Для этого она указала мобильный телефон и электронную почту.

Вскоре на её телефон стали поступать звонки якобы от финансовых кураторов. В ходе длительных переговоров они убедили петрозаводчанку зарегистрироваться на указанном ей сайте. Она согласилась перечислить звонившим небольшую сумму. Соответствующая цифра появилась в её личном кабинете, а затем стала увеличиваться прямо на глазах.

Введенная в заблуждение ничем не подкрепленными символами на экране, женщина обрадовалась «успеху». Под руководством одной из собеседниц она отправилась в банк и взяла кредит почти на миллион рублей. Все деньги она сразу же пустила в «дело». Осознание произошедшего пришло позже, когда родственники забили тревогу и заставили опомниться.

Попытки вернуть средства ни к чему не привели.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.