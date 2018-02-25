Пенсионерка получила травмы в ДТП на "Коле"

Авария произошла на трассе "Кола" в Кондопожском районе Карелии.

По предварительным данным ГИБДД, 24 февраля в 17.05 на 510 км автодороги "Кола" водитель Chevrolet Orlando, предположительно, потерял контроль над управлением, и допустил наезд на ограждение в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

В результате аварии пострадала пассажирка 1947 года рождения, которая с травмами госпитализирована.