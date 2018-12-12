Пенсионерка пострадала на пожаре в Петрозаводске

Пожар произошел во вторник вечером на улице Ровио, сообщили в МЧС Карелии.

В 18.23 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе15 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Ровио, 19. Горела квартира на 9 этаже. В 18.40 пожар ликвидирован.

Пострадала 65-летняя женщина: отравилась угарным газом. Госпитализирована в БСМП.

Повреждена мебель на площади 2 кв м.

Причина – аварийный режим работы электрооборудования.

Виновный, ущерб устанавливаются.