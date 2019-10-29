Пенсионерка пострадала в ДТП в Карелии

ДТП произошло 28 октября на 422 км федеральной автодороги "Кола", сообщили в ГИБДД Карелии.

В 14.50 63-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris при повороте налево столкнулся с автомобилем Renault Logan, который двигался по главной дороге.





В результате ДТП травмирована 61-летняя пассажирка автомобиля Hyundai, пострадавшей оказана медицинская помощь в условиях стационара.