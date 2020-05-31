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Пенсионерка устроила ДТП в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Происшествия
09:23, 01 Июня 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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В результате ДТП на Шуйском шоссе два человека получили травмы.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 31 мая в 11:55 в районе дома № 6 по Шуйскому шоссе 67-летняя водитель автомобиля Skoda Fabia при развороте, не предоставила преимущество в движении, и совершила столкновение с автомобилем "ГАЗ", который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП травмированы два человека: водитель Skoda Fabia  и ее 39-летняя пассажирка. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее в Карелии водитель внедорожника уснул за рулем и "улетел" в кювет.

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