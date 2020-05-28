В Карелии водитель внедорожника уснул за рулем и "улетел" в кювет

ДТП произошло на автодороге "Олонец – Ляпписилта" в Питкяранском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший четверг в 19:40 на 70 км + 650 м региональной автодороги "Олонец – Ляпписилта" 44-летний водитель Mitsubishi Pajero при прохождении левого поворота уснул за рулем и, потеряв контроль над движением, съехал в кювет. Автомобиль перевернулся, водитель с полученными травмами был доставлен в больницу.

Ранее в Карелии водитель внедорожника уснул за рулем и столкнулся на встречке с лесовозом.