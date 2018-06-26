Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
17:20, 26 Июня 2018

Пенсионерка в Карелии два года хранила деньги, которые по ошибке перевели ей на банковскую карту

По теме

ВИДЕО: Скандальный ведущий Первого канала выматерился после матча Россия-Уругвай
26.06.18 19:10
Федеральные трассы в жару будут закрывать для грузовиков
26.06.18 18:40
Судья обсыпала зал заседаний солью
26.06.18 18:20
Все новости
Загрузка...

Прокуратура помогла петрозаводчанину вернуть 55 тыс. рублей, ошибочно переведенные на чужой счет.

По данным ведомства, в марте 2016 года в полицию поступило заявление от гражданина по факту непоступления денежного перевода на счет его матери.

Заявитель через услуги мобильной связи направил маме 55 тыс. рублей, однако перевод на банковскую карту, к которой привязан телефонный номер, так и не поступил.

"В банке ситуацию объяснили тем, что номер телефона, которым пользуется женщина, подключен по системе "Мобильный банк" к банковской карте, ей не принадлежащей. Соответственно, деньги были переведены иному лицу. Банк в отмене операции отправителю перевода отказал, так как он по собственной невнимательности не убедился в правильности реквизитов получателя", - пояснили в прокуратуре.

По результатам доследственной проверки органом дознания неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, однако первым заместителем прокурора города данные решения отменялись.

В итоге в 2018 году удалось выяснить, что деньги поступили на счет 68-летней пенсионерки. Она сообщила, что действительно около двух лет назад ей поступили 55 тыс. рублей от неизвестного лица, которые она сняла со счета и хранила до момента объявления их владельца. В итоге деньги вернулись мужчине.

По теме

ВИДЕО: Скандальный ведущий Первого канала выматерился после матча Россия-Уругвай
26.06.18 19:10
Федеральные трассы в жару будут закрывать для грузовиков
26.06.18 18:40
Судья обсыпала зал заседаний солью
26.06.18 18:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2018, 13:30
Увидеть Кивач и умереть
23.06.2018, 14:50
В Карелии накануне выпускного погиб одиннадцатиклассник
24.06.2018, 14:33
Трагедия на водопаде Кивач: "Они все прибежали, когда мой муж уже утонул"
20.06.2018, 00:01
В Петрозаводске женщина выбросилась из окна, пока ее кузен уродовал тело родной матери
21.06.2018, 14:14
ФОТО: У Республиканской больницы в Петрозаводске обнаружена бомба
21.06.2018, 13:45
Что на самом деле произошло в день трагедии на водопаде "Кивач"

Аналитика

25.06.2018 15:50
Политкухня
Почему у нас отбирают пенсии 12
Разложили по полочкам, почему власти затеяли "пенсионную реформу" и к чему она приведет.
"Работал в Москве" - "просил денег" 4
25.06.2018 10:45
Из Петрозаводска в град Петра: как купить квартиру в северной столице с умом
22.06.2018 10:00
Увидеть Кивач и умереть 4
21.06.2018 13:30
Дело Дмитриева: о чем молчит общественность? 35
21.06.2018 09:48
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:23
Личное мнение
"Больнее всего тем, кто не успевает перестроиться" 3
С каждым годом отставание Карелии от лидеров модернизационных преобразований становится все более ощутимым, считает политолог Олег Реут.
"Без воды и не туды, и не сюды" 1
21.06.2018 12:13
"Так вышло, мы любим Россию" 8
19.06.2018 09:58
Дело Дмитриева: и что теперь? 10
18.06.2018 11:18
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.06.2018 14:46
все фото и видео

Опрос

Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»