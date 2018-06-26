Пенсионерка в Карелии два года хранила деньги, которые по ошибке перевели ей на банковскую карту

Прокуратура помогла петрозаводчанину вернуть 55 тыс. рублей, ошибочно переведенные на чужой счет.

По данным ведомства, в марте 2016 года в полицию поступило заявление от гражданина по факту непоступления денежного перевода на счет его матери.

Заявитель через услуги мобильной связи направил маме 55 тыс. рублей, однако перевод на банковскую карту, к которой привязан телефонный номер, так и не поступил.

"В банке ситуацию объяснили тем, что номер телефона, которым пользуется женщина, подключен по системе "Мобильный банк" к банковской карте, ей не принадлежащей. Соответственно, деньги были переведены иному лицу. Банк в отмене операции отправителю перевода отказал, так как он по собственной невнимательности не убедился в правильности реквизитов получателя", - пояснили в прокуратуре.

По результатам доследственной проверки органом дознания неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, однако первым заместителем прокурора города данные решения отменялись.

В итоге в 2018 году удалось выяснить, что деньги поступили на счет 68-летней пенсионерки. Она сообщила, что действительно около двух лет назад ей поступили 55 тыс. рублей от неизвестного лица, которые она сняла со счета и хранила до момента объявления их владельца. В итоге деньги вернулись мужчине.